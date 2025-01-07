Erdoğan, Barzani ile görüşecek

Türk medyasına göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek.
Ardından İdareciler Günü Programı'na katılacak.
Program Ankara'da saat 14.00'te başlayacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek.
Türk medyasına göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek.
Ardından İdareciler Günü Programı'na katılacak.
Program Ankara'da saat 14.00'te başlayacak.
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