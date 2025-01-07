  1. Türkiye
7 Oca 2025 11:25

Erdoğan, Barzani ile görüşecek

Erdoğan, Barzani ile görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek.

Türk medyasına göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek.

Ardından İdareciler Günü Programı'na katılacak.

Program Ankara'da saat 14.00'te başlayacak.
 

News ID 1923193

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