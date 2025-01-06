Gazze Direnişinden işgal altındaki Sderot’a füze saldırısı

El-Menar kaynaklı habere göre, Siyonist rejim medyası, Gazze Şeridi’ne yakın bölgelerde ve Sderot’ta birkaç patlama meydana geldiğini ve sirenlerin çaldığını bildirdi.

Bu kaynaklar, Gazze Şeridi’nden en az üç füzenin Sderot’a atıldığını, bunlardan yalnızca birinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ve bir füzenin doğrudan bir binaya isabet ederek maddi hasara yol açtığını kabul etti.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, füzelerin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinden ve işgal ordusunun Nahal Tugayı birliklerinin bulunduğu noktanın birkaç yüz metre yakınından Sderot’a fırlatıldığını belirtti.