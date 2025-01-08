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8 Oca 2025 15:03

Gazze'de şehit sayısı 45 bin 936'ya yükseldi

Gazze'de şehit sayısı 45 bin 936'ya yükseldi

Siyonist rejimin 460 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejim  son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 51 kişinin şehit olduğu, 78 kişinin yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 45 bin 936'ya, yaralı sayısının da 109 bin 274'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak Siyonist rejim güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

           

News ID 1923238

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