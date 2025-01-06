HTŞ'den Hz. Zeyneb Türbesi'yle ilgili yeni karar

Baghdadtoday haber sitesine göre, terör örgütü El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçleri Hz. Zeyneb (s.a) Türbesi'yle ilgili yeni bir karar aldı.

Suriyeli kaynaklar, ziyaretçilere kötü muamele uygulayan yabancı uyruklu HTŞ unsurlarının Hz. Zeyneb (s.a) Türbesi'nden uzaklaştırıldığını bildirdi.

HTŞ, dini azınlıklara baskı ve şiddet uygulamaya devam ediyor

Suriye’de iktidarı ele geçiren terör örgütü HTŞ, farklı inanç ve kimliklere karşı acımasız baskı ve şiddet uygulamaya devam ediyor.

Başkent Şam'ın yakınındaki Hz. Zeyneb Türbesi'nin 6 hizmetçisi son günlerde tekfirci teröristler tarafından kaçırılmıştı.

Teröristler tarafından şehit edilen 6 türbe hizmetçisinin adları şöyle:

-Musa Ahmed ed-Diyab

-Hasan Faysal ed-Diyab

-Hüseyin Zekeriya Hac Hasan

-Yahya Zekeriya Hac Hasan

-Cafer Yunus Hasan

-Hasan Muhammed el-Hacı el-Musevi

Almanya ve Fransa'da HTŞ protesto edildi

Suriye'nin Halep şehrinin Meyselun bölgesinde bulunan Hasibi Türbesi’ne (Ebu Abdullah el-Hüseyin el-Hasibi Türbesi) düzenlenen saldırıların ardından, evlerinden alınan ve bir daha haber alınamayan Aleviler’in ve Hristiyanlar’ın sayısının giderek artması, Arap Aleviler’i başta olmak üzere azınlıklara yönelik hakaret ve baskı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, Suriye’de ve dünyada protesto gösterileri de yayılıyor.

Fransa'nın başkenti Paris’teki Alevi dernekleri Suriye’deki Aleviler’e yönelik saldırıları protesto etti.

Almanya’nın Mannheim kentinde de Demokratik Alevi Federasyonu’nun (FEDA) çağrısıyla, Suriye’de Türkiye destekli HTŞ ve SMO’nun Alevilere, Kürtlere, Hristiyanlara ve Dürzilere yaptığı saldırılar protesto edildi.