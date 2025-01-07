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7 Oca 2025 11:20

İran heyeti kamyon şoförlerinin sorununu çözmek için Türkiye'ye gitti

İran heyeti kamyon şoförlerinin sorununu çözmek için Türkiye'ye gitti

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, İran’dan bir heyetin sınırda beklemede kalan İranlı kamyon şoförlerinin sorununu çözmek için Türkiye'ye gittiğini duyurdu.

 İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, bugün düzenlediği basın toplantısında Türkiye sınırında beklemede kalan İranlı şoförlerin sorunlarına ilişkina çıklama yaptı.

Zorlu şartlar altında (soğukta ve sıcakta) halkın ve ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünleri taşıyan kamyon şoförlerine teşekkür eden Hükümet Sözcüsü Muhacirani, Türkiye sınırında beklemede kalan İranlı şoförlerin sorunları hakkında, “Bu sorunu çözmek için İran’dan bir heyet Türkiye’ye doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın Arif’in de belirttiği gibi bu sorunun önümüzdeki birkaç saat veya birkaç gün içinde çözülmesini umuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Muhacirani, Türkiye ile pek çok ilişkimiz var. Böylesi sonlar ortaya çıkar ve çözülür” dedi.

News ID 1923195

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