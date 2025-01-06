Türkiye ile lojistik sorunlar üzerine görüşmeler devam ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Bu günler, büyük vatansever ve terörle mücadele kahramanı General Süleymani’nin şehadet yıldönümüne denk geliyor. Onun aziz hatırasını saygıyla anıyoruz."

Bekayi konuşmasına şöyle devam etti: "Yarın, işgal altındaki Filistin’de Şehitler Günü’dür. Bu, insanlık adına bir utanç ve Siyonist rejim için ebedi bir leke olan benzeri görülmemiş bir soykırımdır. Son günlerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca masum Filistinli şehit edilmiştir."

Bekayi ayrıca şunları ekledi: "Bugün, Ermenilerin inancına göre İsa Mesih’in doğum günü. Bu vesileyle kendilerini tebrik ediyorum."

İran ve Rusya İşbirliği Anlaşmasının önemli noktaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran ve Rusya arasında 17 Ocak’ta imzalanacak uzun vadeli işbirliği anlaşmasına ilişkin olarak, anlaşmanın ticaret, ekonomi, enerji, çevre, savunma ve güvenlik konularını kapsadığını belirtti.

Bekayi, bu belgenin önceki anlaşmanın bir güncellemesi olduğunu ve iki ülkenin uzun yıllardır süren işbirliklerini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını ifade ederek, iki ülkenin ilişkilerini her alanda geliştirdiğini ve mevcut koşullara göre önceki anlaşmanın güncellenmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanının ilk bölgesel ziyareti Ocak sonunda gerçekleşecek

Bekayi, İran’ın nükleer tesislerine yönelik tehditlere ilişkin olarak, uluslararası hukuka göre devletleri tehdit etmenin ciddi bir ihlal olduğunu belirterek, bu tür tehditlerin BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınması gerektiğini belirtti.

Bekayi, İran halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmada kararlı bir duruş sergilediğini de sözlerine ekledi.

Lübnan’da İran uçağına yapılan arama

Bekayi, Lübnan’da İran uçağına yapılan arama konusuna da değindi ve bunun uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirterek, bu olayın yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ve Lübnan yetkilileriyle yapılan temaslarla sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Türkiye ile görüşmeler devam ediyor

Bekayi, Türkiye’nin İranlı kamyon şoförlerine yönelik uygulamalarının siyasi bir mesele olmadığını, teknik bir konu olduğunu kaydederek, her iki ülkenin taşımacılık konusunun önemini göz önünde bulundurarak bu sorunu çözmek için ortak çaba gösterdiğini belirtti.

Suriye’nin geleceği Suriyelilere bırakılmalı

Bekayi, Suriye’nin geleceğine yalnızca Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini ve bölgesel ya da uluslararası tarafların müdahale etmemesi gerektiğine vurgu yaparak, İran’ın bölgede istikrar ve barışın sağlanmasını desteklediğini ifade etti.

Hindistan ve Irak ile görüşmeler

Bekayi, İran’ın Hindistan ile yapılan görüşmelerde ticaret, ekonomi ve Çabahar Limanı ile demiryolu projelerinin ele alındığını belirterek, Irak Başbakanı’nın İran’a yapacağı ziyaretin ise ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bir çerçevede gerçekleşeceğini ifade etti.

Bekayi, bu ziyaretin İran Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine gerçekleştirileceğini ve mevcut anlaşmaların uygulanmasının görüşüleceğini açıkladı.

Nükleer müzakereler ve yaptırımların kaldırılması

Bekayi, ABD ile doğrudan müzakereler hakkında şu ifadeleri kullandı: "Biz hiçbir zaman müzakere masasından kaçmadık ve diyaloğu savunduk. Sayın Irakçi de İran’ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer programıyla ilgili olarak onurlu müzakerelere hazır olduğunu belirterek, müzakerelerin nasıl bir formatta gerçekleştirileceği ise kararlaştırılacaktır."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın Expo’dan çekilmesi konusuna da değinerek, "İran’ın, tabelasının Siyonist rejim ile yan yana yer alması nedeniyle Expo’dan çekildiği iddiaları doğru değildir. Biz, diplomatik kurum olarak sürecin kolaylaştırılmasına katkıda bulunuyoruz. Kararı yetkili merciler verecektir. Bu durum şaşırtıcı bir mesele değildir ve başka ülkeler de Expo’dan çekilmiştir." ifadesini kullandı.

Bekayi, Suudi Arabistan'ın 6 İranlı vatandaşı idam etmesi ve Suudi şirketin çekilmesi hakkında şunları söyledi: Eşzamanlı olarak gerçekleşen olaylara anlamlı bir siyasi analiz yüklememek gerekir. Suudi şirketle ilgili olarak, herhangi bir döviz çıkışı olmadı ve sadece hisselerin bir şirketten diğerine devri söz konusudur. Konsolosluk ve İranlıların idamı konusuna gelince, konsolosluk birimimiz hemen tepki gösterdi. Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve konu hala takip edilmektedir.

Sözcü Bekayi, Irakçi’nin Çin ziyaretine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Çin ziyareti oldukça önemliydi ve Dışişleri Bakanının bölge dışındaki ilk ikili görüşmesi oldu. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini ortaya koyuyor. Görüşmelerde, İran ve Çin arasında imzalanan anlaşmanın uygulama süreci ele alındı. Ziyaret, iki ülkenin kapsamlı işbirliği temelinde gerçekleşti. Ziyaretin ardından ortak anlaşmalar ve iki bakanın ortak görüşlerini içeren belgeler yayımlandı. Çin’in bölgedeki önemli rolü göz önünde bulundurularak, Batı Asya’nın ve iki ülkenin çıkarlarına fayda sağlayacak verimli istişarelerde bulunuldu."

Terörizmi Her Yerde Kınıyoruz

Bekayi, Zengezur Koridoru hakkında şunları söyledi: "İran’ın tutumu nettir. Ulaşım alanında iş birliğinin genişletilmesini memnuniyetle karşıladık, ancak ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladık."

Bekayi, Pakistan’daki terör saldırılarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Terörizmi her nerede olursa olsun kınıyoruz. Bu, temel ilkemizdir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İtalyan gazetecinin tutuklanmasının bir İran vatandaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Hiçbir bağlantı bulunmamaktadır."