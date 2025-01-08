Pezeşkiyan: Irak, İran'ın stratejik ortağıdır

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Tahran’ı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Taraflar bu görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, “Bu ziyaretin ve taraflar arasında var olan güvenin ışığında ikili işbirliğinin gelişme sürecinin hızlanmasını ve iki ülkenin yakınlaşmasına yönelik etkili adımların atılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Pezeşkiyan, “Irak, İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli bir komşusu ve stratejik ortağıdır. İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde devam etmesinden ve farklı düzeylerdeki ikili işbirliklerinin kapsamının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadesini kullandı.

İran'ın her zaman komşu ülkelerde barış, istikrar ve kalkınma sağlanmaktan yana olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Irak halkının güvenliği, büyümesi ve refahı bizim için çok önemli. Irak, terörle mücadelenin ardından özellikle kardeşim Sayın Sudani' varlığıyla istikrar ve kalkınmayı yaşıyor." ifadelerinde bulundu.

Irak Başbakanı ile yapılan istişarelere tıfta bulunan Pezeşkiyan, "Bugün sayın kardeşim Es-Sudani ile yaptığım görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele alırken ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda güzel istişarede bulunduk" dedi.

Pezeşkiyan, İran ve Irak'ın Suriye'deki gelişmelere ilişkin ortak kaygılarına değinerek, "Suriye'de istikrar ve barış, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, terör gruplarının faaliyetleriyle mücadele, Siyonist rejimin işgal altındaki bölgelerden çekilmesinin gerekliliği bu kaygılar arasında yer alıyor" diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bu görüşmede iki ülkenin kapsamlı işbirliği programı ve güvenlik anlaşmasının tam olarak uygulanması bir kez daha gözden geçirildi ve ekonomik ve ticari işbirliğinin önemine ilişkin planlar incelendi. İki ülke arasındaki önemli planlardan biri de Şalamçe-Basra demiryolu projesinin inşaatının hızlandırılması meselesidir. ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, gümrük alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi, İran ve Irak şirketlerinin ortak yatırım projelerinde yer alması, karayolu taşımacılığının kolaylaştırılması ve mal ve yolcu transitinin arttırılması, sınır pazarlarının güçlendirilmesi, özel sektör faaliyetlerine ilişkin sorunların çözülmesi ve ortaklaşa hareket edilmesinin de Sudani ile görüşmede gündeme alındığını belirtti.