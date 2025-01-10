Ermenistan-Azerbaycan normalleşme süreci ele alındı

Ermenistan Başbakanı, Magdalena Grono’yu yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, çalışmalarının Ermenistan-AB iş birliğinin daha da geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunacağına olan inancını dile getirdi. Nikol Paşinyan, bugünkü oturumda bir sivil girişim tarafından sunulan "Ermenistan'ın AB'ye Katılım Sürecinin Başlatılması" başlıklı yasa tasarısına hükümetin olumlu görüş verdiğini belirtti. Ayrıca, 2023 sonbaharında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ile mümkün olan en yakın iş birliğine hazır olduğunu vurguladığını hatırlattı.

Magdalena Grono, kabul için teşekkürlerini ileterek, Ermenistan-AB iş birliğinin tutarlı bir şekilde genişletilmesinin, demokratik kurumların geliştirilmesinin ve ülkemizdeki reformların teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci, Güney Kafkasya’da güvenlik ve istikrarı sağlama amacıyla Ermenistan hükümeti tarafından atılan aktif adımlar ve "Barış Kavşağı" projesi ele alındı.