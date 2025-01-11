Fidan, yarın Suudi Arabistan'a gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gideceği açıklandı.

Riyad'da Suriye konulu zirve

Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Suriye konulu toplantıya katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Riyad'da katılacağı Suriye konulu toplantı, 14 Aralık 2024'te Ürdün’ün Akabe şehrinde yapılan aynı konulu toplantının devamı mahiyetinde.

Toplantıya, Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra Fars Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman) ile Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya’nın dışişleri bakanı, ABD ve İtalya’nın ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılması bekleniyor.

Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Arap Ligi Genel Sekreteri, KİK Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi’nin toplantıya iştirak etmesi öngörülüyor.