Riyad bugün Suriye konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün Arap ve Avrupa ülekeleri dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Vekili John Bass'ın katılımıyla Suriye konulu toplantı düzenlenecek.

Toplantıya BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Callas'ın da katılması bekleniyor.

Suriye konulu toplantı, 14 Aralık 2024'te Ürdün’ün Akabe şehrinde yapılan aynı konulu toplantının devamı mahiyetinde.

Toplantıya, Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra Fars Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman) ile Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya’nın dışişleri bakanı, ABD ve İtalya’nın ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılması bekleniyor.

Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Arap Ligi Genel Sekreteri, KİK Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi’nin toplantıya iştirak etmesi öngörülüyor.

Toplantının ağırlıklı gündemini, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar oluşturacak.