Hamas: Gazze'de ateşkes için geri sayım başladı

Hamas Hareketi’nden üst düzey bir kaynak, Arabi21 haber sitesine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilan edilmesi için geri sayımın fiilen başladığını belirtti. Kaynağa göre, Hamas, önerilen anlaşma metni konusunda büyük bir esneklik göstermiş durumda.

Kaynak, "Top şu anda Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sahasında. Teknik komiteler, tüm tarafların üzerinde uzlaştığı nihai anlaşma metnini hazırladı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Şu anda herkes, hatta arabulucular bile, İsrail kabinesinin yanıtını bekliyor. Tel Aviv'in temsilcilerini anlaşmayı resmi olarak imzalamak üzere Doha'ya göndermesi planlanıyor." dedi.

Kaynak, "Umarız Netanyahu son anda anlaşmayı engelleyecek yeni şartlar öne sürmez." diye ekledi.

Anlaşmanın üç aşamalı bir zaman planı çerçevesinde uygulanacağını belirtti. Buna göre: Siyonist rejimin askerleri Gazze'den, Netsarim ve Philadelphia koridoru dahil olmak üzere, tamamen çekilecek ve savaş tamamen ve kalıcı olarak sona erecek.