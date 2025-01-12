Gazze'de şehit sayısı 46 bin 565'ya yükseldi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 464 gündür sürüyor.

Gazze'deki Filistin Bakanlığından yapılan son açıklamada, Siyonist İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 28 Filistinlinin şehit olduğu, 89 sivilin de yaralandığı belirtildi.

İşgal oldusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 46 bin 565'ya, yaralı sayısının da 94 bin 925'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.