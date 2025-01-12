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12 Oca 2025 13:55

Çekya'da korkunç yangın: 6 ölü, 8 yaralı

Çekya'da korkunç yangın: 6 ölü, 8 yaralı

Çekya'nın Most şehrinde bir restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Çekya'nın Most şehrinde bir restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Çekya'da bir restoranda yangın çıktı. Most şehrindeki restoranda gazlı bir ısıtıcının devrilmesiyle başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çekya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, restoran ve çevresindeki binalardan 30 kişi tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Vit Rakusan Çekya Radyosuna yaptığı açıklamada, olayın sebebinin muhtemelen restoranın ön bahçesindeki propan-bütan ısıtıcının devrilmesi olduğunu söyledi. Çekya Radyosu, yangın sırasında restoranda yaklaşık 20 kişinin bulunduğunu aktardı.

News ID 1923357

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