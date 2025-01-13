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13 Oca 2025 23:38

İran ve Avrupa üçüncü tur görüşmeleri

İran ve Avrupa üçüncü tur görüşmeleri

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, "İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki üçüncü tur görüşmeler Cenevre'de gerçekleştirildi. Görüşmeler ciddi, açık ve yapıcı geçti." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki üçüncü tur görüşmeler Cenevre'de gerçekleştirildi. Bu görüşmeler ciddi, açık ve yapıcıydı. Bazı detaylara girerek, bir anlaşmaya varmak için gerekli olan yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular üzerinde fikirleri tartıştık ve inceledik. Tüm taraflar, müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiği ve bir anlaşmaya ulaşmak için uygun bir atmosferin oluşturulup korunması gerektiği konusunda hemfikirdi. Görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı."

News ID 1923424

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