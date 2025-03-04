İran-Katar ilişkileri Doha'da ele alındı

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garipabadi, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda bir günlüğüne Katar’a ziyarette bulunduğunu duyurdu.

Garipabadi paylaşımında, “Bir günlük Katar ziyaretim kapsamında, Katar Devleti Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Meryem bint Ali bin Nasır El-Misned ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi ile bir araya geldik. Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliği alanları, bunların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konuları ve ortak ilgi alanımıza giren bazı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk” ifadesini kullandı.

Garipabadi ayrıca, ziyaret kapsamında Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi’ni de ziyaret ettiğini ve kurumun başkanı ile genel sekreteriyle bir araya gelerek iki ülkenin insan hakları kuruluşları arasında deneyim paylaşımı konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.