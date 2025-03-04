  1. Siyaset
4 Mar 2025 08:15

İran-Katar ilişkileri Doha'da ele alındı

İran-Katar ilişkileri Doha'da ele alındı

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Garipabadi, Doha'ya yaptığı ziyaret kapsamında Katarlı yetkililerle iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirme yolları hakkında görüşmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garipabadi, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda bir günlüğüne Katar’a ziyarette bulunduğunu duyurdu.

Garipabadi paylaşımında, “Bir günlük Katar ziyaretim kapsamında, Katar Devleti Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Meryem bint Ali bin Nasır El-Misned ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi ile bir araya geldik. Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliği alanları, bunların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konuları ve ortak ilgi alanımıza giren bazı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk” ifadesini kullandı.

Garipabadi ayrıca, ziyaret kapsamında Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi’ni de ziyaret ettiğini ve kurumun başkanı ile genel sekreteriyle bir araya gelerek iki ülkenin insan hakları kuruluşları arasında deneyim paylaşımı konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

İran-Katar ilişkileri Doha'da ele alındı

News ID 1924957

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler