İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şehitlerimizi selamliyoruz. Filistin'in 15 ay süren cesur direnişi Siyonist rejimin stratejik hedeflerine ulaşmasını engellemiştir.

Dünya, suçlu İsrail rejiminin cezalandırılması ve Filistin halkının yaralarının sarılması için harekete geçmelidir.'' ifadelerine yer verildi.

Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas, dün akşam saatlerinde, Filistin direnişi ile işgal güçleri arasında Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamada, ateşkesin Filistin halkının ve Gazze'deki direnişin efsanevi kararlılığının bir ürünü olduğu belirtildi. Ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırının durdurulmasının, Filistin halkı, direnişi ve dünya özgürleri için bir zafer olduğu ifade edilerek, bunun işgalle mücadele yolunda önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Hamas, bu adımın, Gazze halkını hedef alan saldırıları durdurma, kan gölünü ve soykırımı sona erdirme sorumluluğu çerçevesinde atıldığını belirtti.