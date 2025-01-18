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18 Oca 2025 07:27

Etiyopya, İran'ın Afrika kıtasıyla ekonomik ilişkisini geliştirmek için iyi bir fırsat

Etiyopya, İran'ın Afrika kıtasıyla ekonomik ilişkisini geliştirmek için iyi bir fırsat

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Etiyopya'nın, İran'ın Afrika kıtasıyla ekonomik ilişkisini geliştirmek için iyi bir fırsat olduğu vurguladı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Etiyopya'ya gerçekleştirdiği iki günlük bir gezinin ardından yaptığı açıklamada, “Etiyopya, Afrika'nın beşinci büyük ekonomisi ve BRICS üyesi olup, İran'a coğrafi yakınlığı nedeniyle Afrika kıtasıyla ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için iyi bir fırsat olabilir” dedi.

Bu ziyaret kapsamında Etiyopya Başbakan, Parlamento Başkanı ve İslam Yüksek Meclisi Başkanı ile bir araya gelerek siyasi ve ekonomik konuların gelişimi konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Galibaf, “Bu gezide bankacılık sorunlarını BRICS yapısında çözebileceğimiz vurgulandı. Etiyopya'nın bir süredir İran'da büyükelçisi bulunmadığı için bu ülkenin İran’da büyükelçisi atanmasına karar verildi” ifadesini kullandı.

News ID 1923524

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