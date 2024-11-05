İran'ın "Hüdhüd" ve "Kevser" uyduları başarıyla uzaya fırlatıldı

5 Kasım Salı günü erken saatlerde, özel sektör tarafından üretilen "Kevser" ve "Hüdhüd" gözlem uyduları, Rusya'nın Soyuz roketiyle uzaya fırlatıldı.

Fırlatma sırasında İran Uzay Araştırma Enstitüsü'nde, İran Uzay Ajansı Başkanı, uydu yapım ekibinden bazı üyeler ve medya mensupları, bu fırlatmayı canlı yayında izlemek için toplandı.

Ağırlığı 30 kilogram olan "Kevser" uydusunun yörüngedeki ömrünün 3 yıldan fazla olacağı tahmin ediliyor. NIR ve RGB spektrumlarında kameralarla donatılmış olup, 3.45 metre GSD (yeryüzü örnekleme mesafesi) çözünürlüğüne sahip ilk İran uydusudur ve 2021 yılına kadar İran'ın en gelişmiş uydusu olarak kabul ediliyor.