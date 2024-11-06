İran'ın "Hüdhüd" ve "Kevser" uydularından ilk sinyal alındı

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, uzaya fırlatılan İran yapımı "Kevser" ve "Hüdhüd" gözlem uydularının ilk sinyallerinin alındığını açıkladı.

Celali sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Kevser ve Hüdhüd uydularının 500 kilometre'lik yörüngeye başarıyla yerleştirilmesinden saatler sonra, birkaç dakika önce bu iki uydunun ilk telemetri sinyalleri İran’da bulunan yerel yer istasyonlarında alındı.” diye kaydetti.

Ağırlığı 30 kilogram olan "Kevser" uydusunun yörüngedeki ömrünün 3 yıldan fazla olacağı tahmin ediliyor. NIR ve RGB spektrumlarında kameralarla donatılmış olup, 3.45 metre GSD (yeryüzü örnekleme mesafesi) çözünürlüğüne sahip ilk İran uydusudur ve 2021 yılına kadar İran'ın en gelişmiş uydusu olarak kabul ediliyor.

