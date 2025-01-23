Türkiye'de tutuklu bulunan 27 İranlı ülkeye sevk edildi

Askar Celaliyan bugün, 24 Ocak Perşembe günü, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının sürekli çabaları ve koordinasyonunun yanı sıra Batı Azerbaycan Eyaleti Mahkemesi, Cezaevleri Kurumu ve Uluslararası Polisin işbirliğine değinerek şunları söyledi: "Bu kişiler, bugün yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezalarının kalan kısmını İran İslam Cumhuriyeti cezaevlerinde geçirmeleri için Bazargan sınırından Adalet Bakanlığı Hükümlü Nakil Komisyonu temsilcisine teslim edildi."

Celaliyan, Adalet Bakanlığı hükümlü sevk komisyonunun tavsiyeleri doğrultusunda yurttaşlardan sakinleştirici, ağrı kesici, soğuk algınlığı ve yasaklı haplar ve ilaçların yanı sıra her türlü narkotik maddeyi az miktarda da olsa taşımaktan kaçınmalarını isteyerek, "Bu maddelerin bazı komşu ülkelerin sınır polisleri tarafından bulunması hapis ve para cezası anlamına geliyor." dedi.