Pakistan'ın Belucistan eyaletinde patlama: 8 ölü ve yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaleti yetkilileri, bölgede meydana gelen patlama sonucu en az bir kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralandığını açıkladı.

Belucistan eyaletinin Huzdar bölgesinde üst düzey bir yetkili olan Yasir İkbal Deşti, patlamanın bir otobüsün yakınında gerçekleştiğini belirtti.

İlk incelemeler, patlamanın yol kenarında park edilmiş bir araca yerleştirilen el yapımı bir bombadan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Şu ana kadar hiçbir grup bu saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.