Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev'i kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan üçlü toplantı

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Üçlü Bakanlar İkinci Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı.