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30 Oca 2025 15:00

Mısır Başbakanı Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Mısır Başbakanı Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli Bağdat'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki bakanlardan oluşan heyetle öğleden sonra Bağdat’a ulaşan Medbuli, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Irak Ticaret Bakanı Asir Greri tarafından karşılandı.

Medbuli gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için çeşitli konular ele alındı.

Bunun yanı sıra kalkınma ve yeniden yapılanma alanlarında işbirliği başta olmak üzere birçok başlıkta anlaşmalara imza atıldı.

News ID 1923921

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