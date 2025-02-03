Pezeşkiyan: Azerbaycan'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve berabeindeki heyeti kabul etti. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin komşuluk ilişkilerinin unsurlarına ilaveten kardeşlik ve akrabalık ilişkilerine dayandığını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli ekonomik, siyasi, kültürel, savunma ve güvenlik alanlarında ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu vurguladı ve "Ayrıca ticaret ve ulaşım alanındaki engellerin hızla kaldırılmasını da vurguluyoruz ve iki ülke arasındaki deneyim alışverişini memnuniyetle karşılıyoruz."dedi.

Müslüman ülkeleri arasındaki işbirliğiyle İslam dünyasının gücünün artırılmasının önemine değinen Pezeşkiyan, "İran olarak komşu ülkeler ve İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz, çünkü Müslümanlar arasında herhangi bir anlaşmazlık ve ayrılık ortaya çıkmasının düşmanların müdahale etme ve ayrılık yaratma hevesini artıracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün korunmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel ilkelerinden biri olduğunu belirterek," Bölge sınırlarının değiştirilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez ve bölge dışı güçlerin bazı hareketleri, bölge ülkeleri arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve her türlü anlaşmazlıktan kaçınılması gerekliliğini zorunlu kılmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görüşmenin bir başka bölümünde, Sağlık Bakanlığı görevindeyken Azerbaycan'a yaptığı ziyarete değinerek, "Azerbaycan'a gittiğimde kendimi kendi ülkemde gibi hissettim ve uygun bir zamanda ülkenize tekrar geleceğim" açıklamasını yaptı.

Pezeşkiyan ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Tahran'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan'a davet edildi

Konuya dair Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, ''Hikmet Hacıyev, görüşme zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in samimi selamlarını ve ülkemize ziyaret davetini İran Cumhurbaşkanı'na iletti.'' ifadesine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de resmi temaslar için Tahan'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile bir araya gelmişti.