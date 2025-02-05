Irakçi: Lübnan'da ulusal uzlaşının korunması gereklidir

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere Tahran'a gelerek Bakan Irakçi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Lübnan'da ulusal uzlaşı ve tüm siyasi grupların katılımıyla yeni cumhurbaşkanının seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni hükümetin kurulma sürecinde ulusal uzlaşı ortamının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Lübnan'daki mevcut durumun, 2006'daki 33 Günlük Savaş sonrası döneme benzediğini belirten Irakçi, İsrail'in saldırılarına rağmen Hizbullah'ın Lübnan'daki etkinliğini koruduğunu ve güçlendirdiğini ifade etti.

İsrail'in ateşkesi sürekli ihlal etmesinin tehlikeli olduğunu değerlendiren Irakçı, Birleşmiş Milletler’in (BM) bu ihlallere karşı daha aktif ve etkili bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından derhal çekilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Irakçi, savaş mağdurlarına insani yardımların hızlandırılması ve zarar gören bölgelerin yeniden inşasının desteklenmesi çağrısında bulundu.

Bölgesel ve uluslararası temasları hakkında bilgi vereren Hennis-Plasschaert ise, İran’ın Lübnan ve bölgedeki istikrar ve güvenliğe katkısını önemli bulduklarını dile getirdi.

Hennis-Plasschaert tarafların ateşkese bağlı kalması halinde, kalıcı istikrarın sağlanabileceğini ve insani yardımların daha etkin bir şekilde ulaştırılabileceğini ifade etti.