Irakçi, Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Irakçi, bu görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın komşu ülkelerle ilişkileri her yönüyle geliştirmeye verdiği önemi vurgulayarak, Pakistan'ın İran'ın dış politikasındaki özel konumunu ve İran'ın iki kardeş ve Müslüman ülke arasında ilişkileri derinleştirme ve geliştirme kararlılığını belirtti.

Irakçi, İran ve Pakistan gibi iki büyük ülkenin karşılaştığı fırsatlar ve ortak zorluklar hatırlatarak, bu fırsatlardan yararlanmak ve ortak çıkarları sağlamak için her iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki sürekli etkileşim ve istişarelerin önemine vurgu yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ise, sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göç gibi ortak endişe ve çıkarlara dikkat çekerek, Pakistan'ın İran ile ikili ve bölgesel düzeyde daha fazla işbirliği yaparak bu sorunları çözme yönündeki kararlılığını yineledi.

Görüşmede ayrıca, Afganistan, Gazze, Suriye ve Lübnan da dahil olmak üzere bölgesel gelişmeler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.