Hamas, ateşkesin ikinci tur müzakerelerine hazır

El-Mayadin'in aktardığına göre, Fransız Haber Ajansı’na konuşan iki yetkili kaynak, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Hamas'ın Mısır'daki arabuluculara, ikinci aşama müzakerelerinin başlamasına hazır olduğunu ilettiğini belirtti.

Başka bir kaynak ise, "Biz, arabulucuların bir sonraki müzakere turunu başlatmasını bekliyoruz. Hamas, ateşkes anlaşmasının hükümlerine bağlıdır." dedi.

Söz konusu anlaşmaya göre, birinci aşama altı hafta sürecek ve bu süreçte 33 İsrailli esir, 737 Filistinli esir karşılığında serbest bırakılacak. İkinci aşamada kalan İsrailli esirler serbest bırakılacak, üçüncü aşama ise Gazze’nin yeniden inşası ve öldürülen İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim edilmesi konularını kapsayacak.