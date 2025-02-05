İran ve Türkiye bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mecid Taht Revanci, İran ve Türkiye arasındaki siyasi istişarelerin dönemsel toplantısına katılmak üzere Ankara'ya yaptığı ziyarette, Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldi.

İstişarelerde ikili ilişkiler, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile çok taraflı işbirliği konuları ele alındı.

İkili ilişkilerdeki siyasi, ticari, enerji, kültürel ve konsolosluk meseleleri ve ayrıca Filistin, Lübnan’daki gelişmeler, Siyonist rejimin suçlarının devamı ve bu rejimin yayılmacı politikaları gibi bölgesel meseleler, Kafkasya ile ilgili konular, İran Dışişleri Bakan Yardımcısının Türk yetkililerle yaptığı istişarelerin ana gündem maddeleriydi.

Taraflar, ortak toplantılarda iki ülkenin yetkililerinin tüm alanlarda ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve bölgesel ile uluslararası meselelerde yakın istişarelerin sürdürülmesi yönündeki kararlılıklarını vurguladılar.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi, Türk mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile de bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.