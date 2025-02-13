İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ermenistan’ın Tahran Büyükelçisi ile görüştü

Mecid Taht Revançi bu görüşmede, Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusundaki İran'ın net tutumuna değinerek, "İran'ın bölgedeki jeopolitiğin değişmezliği konusundaki tutumu nettir” dedi.

Taht Revançi, İran’ın dış politikasında Ermenistan ile ilişkilerin özel bir öneme sahip olduğunu ve bunun için tüm ön koşulların mevcut olduğunu belirtti.

Ermenistan’ın Tahran Büyükelçisi Grigor Hakopiyan ise, İran İslam Devrimi'nin 46. yıldönümünü kutlayarak, "İran ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven temelinde derinleştirilmesi, Ermenistan hükümeti ve halkı için özel bir önem taşır " dedi.

Bu görüşmede ayrıca, Ermenistan ve İran arasındaki siyasi, ekonomik, altyapı, enerji alanlarındaki işbirlikler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.