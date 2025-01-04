Taht Revançi, İran- Hindistan toplantısını değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, sosyal medya X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Yeni Delhi'de düzenlenen 19.İran-Hindistan siyasi istişare toplantısını değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi paylaşımı şöyle:

“Yeni Delhi'de İran-Hindistan siyasi istişarelerinin 19. toplantısına katıldım. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Misri ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık.

Görüşmelerde Çabahar limanı da dahil olmak üzere ekonomik ilişkiler öne çıktı. Ayrıca Hindistan Dışişleri Bakanı Sayın Jaishankar ile de faydalı bir görüşme gerçekleştirdim.

İran ile Hindistan arasındaki ilişkiler geleneksel ve tarihidir. İki ülke farklı alanlardaki ilişkileri geliştirmeye kararlı.”

İran ve Hindistan dışişleri bakanlıklarının temsilcileri Cuma günü Yeni Delhi'de yaptıkları 19. ikili istişarelerde ikili ilişkiler, Çabahar limanının ortak geliştirilmesi, ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmenin yolları ve tarımda olası işbirliği gibi konuları ele aldılar.