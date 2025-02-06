  1. İran
6 Şub 2025 10:52

Devrim Muhafızları Donanması yeni gemisini teslim aldı

Devrim Muhafızları Donanması yeni gemisini teslim aldı

İran'ın geliştirdği çok amaçlı İHA taşıyıcı savaş gemisi ''Şehit Bakıri'' bu sabah düzenlenen törenle Devrim Muhafızları Donanması'na teslim edildi.

İran'ın geliştirdği çok amaçlı İHA taşıyıcı savaş gemisi ''Şehit Bakıri'' bu sabah düzenlenen törenle Devrim Muhafızları Donanması'na teslim edildi.

Törene İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri ve askeri yetkililer katıldı. 

Bu gemi helikopter ve insansız hava aracı taşıyabiliyor.

İHA gemisi ''Şehit Bakıri’’ İran Donanması’na yeni güç

İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrininin Hint Okyanusu'ndaki misyonlarının genişletilmesi ve donanmanın güçlendirilmesine odaklandığı göz önüne alındığında, bu İHA gemisi İran'ın deniz gücüne güç katabilir ve düşmanlar için herhangi bir askeri saldırnın maliyetini artırabilir.

News ID 1924116

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