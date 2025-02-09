İran'ın yeni İHA gemisinden 1000 kilometre menzilli füze fırlatıldı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Alirıza Tengsiri, insansız hava aracı (İHA) taşıyabilen yeni savaş gemisi Şehid Behmen Bakıri hakkında detaylar paylaştı.

Bu geminin hem savunma hem de savaş kabiliyetine sahip olduğunu belirten Tümamiral Tengsiri, uzun menzilli füzeler ile donatıldığını açıkladı.

Tümamiral Tengsiri, İran'ın denizlerdeki varlığını güçlendirmek ve uluslararası sularda daha etkin rol oynamak için bu tür büyük gemilere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Şehit Behmen Bakıri gemisi, farklı tipte İHA'lar ve helikopterler taşıyabiliyor. Gemi, dört büyük, iki orta ve beş küçük insansız hava aracını aynı anda operasyon için hazır hale getirebiliyor. Ayrıca 20 büyük ve 200 montajlı helikopteri taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Yeni İHA taşıyan savaş gemisinin bir başka önemli özelliği, iki ayrı füze taşıyan hücumbot grubuna ev sahipliği yapabilmesi. Bu sayede hem havadan hem denizden güçlü saldırı kabiliyeti sunuyor. Ayrıca gemi, İran yapımı radar-önleyici kaplamalı ve düşük görünürlüğe sahip yeni nesil insansız hava araçlarını da kullanabiliyor.

Bu geminin Batı Asya’da eşi benzeri olmadığını vurgulayan Tümamiral Tengsiri, İran’ın askeri caydırıcılığını artıracağını ve bölgedeki deniz güvenliğinde daha büyük bir rol oynayacağını belirtti.