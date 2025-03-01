İranlı komutan: Her türlü tehdide kesin bir yanıt vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin bölgenin güvenliğinin sağlanmasındaki rolüne işaret ederek, “Bugün artık hiçbir dış güce bağımlı değiliz ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri bilgi tabanlı kapasitelere dayanarak, güç yolunda adımlar atıyor” dedi.

Fars Körfezi’ndeki adaların stratejik konumuna değinen Amiral Tengsiri, “Büyük Tunb, Küçük Tunb, Ebu Musa ve Fars Körfezi'ndeki diğer adalar her zaman İran'ın bir parçası olmuştur ve İran var olduğu sürece İran’a ait kalacaktır” ifadesini kullandı.

Amiral Tengsiri, bölgedeki enerji kaynaklarının savunmasında İran'ın rolüne atıfta bulunarak, “FarsKörfezi'nde büyük petrol ve gaz rezervlerine sahibiz ve bu ulusal zenginliği savunmak, bizim görevimizdir. Nevruz, Suruş, Abuzer ve Foruzan gibi petrol bölgeleri, kutsal savunma döneminde düşmanların saldırısına uğramıştı, ancak üretimleri asla durdurulmamıştır” ifadelerinde bulundu.

ABD ve İngiltere'nin bölgedeki tarihi gelişmelerdeki rolüne değinen Amiral Tangseiri, "Düşmanlar her zaman İran'a zarar vermeye çalışmışlardır; İran-Irak Savaşı'nda Saddam rejimine yardım etmekten, Fars Körfezi'ndeki enerji kaynaklarına hâkim olma çabalarına kadar. Ancak bugün İran, yerel gücüne dayanarak artık yabancılara bağımlı değil ve deniz savunma alanında kendi kendine yeterliliğe ulaşmıştır" dedi.

Amiral Tengsiri, ülkenin savunma yeteneklerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, " Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, bilgi tabanlı kapasiteye ve yerli uzmanların gücüne dayanarak, bugün her türlü tehdide kararlı ve kesin bir yanıt verecek bir aşamaya gelmiştir" diye kaydetti