Ayetullah Hamanei, ordu komutanları ile görüşecek

Şah Rejimi'nde "Homafer" olarak bilinen Hava Kuvvetleri çalışanlarının 8 Şubat 1979 senesinde İslam Devriminin zafere ulşatığı günlerde büyük önder İmam Humeyni (r.a) ile görüşüp biat etmesinin yıldönümü anısına yarın İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları, pilotları ve bazı askeri yetkilileriyle bir araya gelecek.