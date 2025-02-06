  1. İran
6 Şub 2025 14:16

Ayetullah Hamanei, ordu komutanları ile görüşecek

Ayetullah Hamanei, ordu komutanları ile görüşecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yarın İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları, pilotları ve bazı askeri yetkilileriyle bir araya gelecek.

Şah Rejimi'nde "Homafer" olarak bilinen Hava Kuvvetleri çalışanlarının 8 Şubat 1979 senesinde İslam Devriminin zafere ulşatığı günlerde büyük önder İmam Humeyni (r.a) ile görüşüp biat etmesinin yıldönümü anısına yarın İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları, pilotları ve bazı askeri yetkilileriyle bir araya gelecek.

News ID 1924121

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