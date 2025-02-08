Devrim Lideri'nin müzakere ile ilgili açıklaması ne anlamına geliyor?

İranlı siyaset uzmanı Dr. Mustafa Necefi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin ABD ile müzakerelere ilişkin konuşmasını değerlendirdi.

Necefi paylaşımında şunları kaydetti:

İslam Devrimi Lideri'nin ABD ile Müzakereler Konusundaki Açıklamaları Hakkında Birkaç Nokta

Bu açıklamalar öncelikle Trump yönetimindeki ABD’ye net bir mesajdı. İran’ın müzakereye ihtiyaç duymadığını ve eğer tehdit edilirse, aynı seviyede bir karşılık vereceğini vurgulamaktadır. Özellikle Trump’ın son imzası ve "maksimum baskı" politikasının geri getirilmesinin ardından, Tahran, zayıf bir konumdan hareket etmemesi gerektiği sonucuna varmıştır. (Tehdit karşısında tehdit politikası) Bu açıklamaların iç kamuoyuna yönelik mesajı ise, müzakere konusunun aciliyetini ve gündemden düşmesini sağlamaktır. Ancak bu, ABD ile müzakerelerin siyasi düzeyde tamamen gündem dışı kaldığı anlamına gelmez. Şartlar uygun olduğunda, konu hakkında karar verilebilir. Dolayısıyla, Devrim Lideri'nin açıklamalarında müzakere İran için acil bir stratejik zorunluluk olarak görülmemektedir; özellikle de güvenilmeyecek bir taraf ile. Ancak bana göre bu, hükümetin bu süreci takip etmesinin tamamen reddedildiği anlamına da gelmez.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, dün yaptığı konuşmada ABD ile müzakerenin İran ulusunun çıkarına olmadığını belirterek, ''ABD ile müzakere hiçbir sorunu çözemez. Bunun nedeni tecrübe. 2000'lı yıllarda ABD ile oturup müzakere ettik ve yaklaşık iki yıllık bir anlaşma oluştu. Elbette Amerika tek başına değildi, başka ülkeler de vardı ama Amerika eksenliydi. O dönemdeki Tahran hükümeti onlarla oturup görüştü ve eninde sonunda bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşmada İran tarafı oldukça cömert davranmış, karşı tarafa birçok taviz vermiştir. Ancak ABD'liler aynı anlaşmayı (İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı) uygulamadılar. İşte bu bir tecrübe; Bu deneyimi değerlendirelim. Tavizler verdik, müzakere ve pazarlıklar yaptık, anlaştık ama istediğimiz sonuca ulaşamadık. Karşı taraf aynı anlaşmayı bütün kusurlarıyla birlikte zedeledi, ihlal etti ve yırtıp attı. Böyle bir hükümetle müzakere yapılmamalı. Müzakere akıllıca ve mantıklı değil, onurluca değil.'' diye konuşmuştu.