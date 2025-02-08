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8 Şub 2025 12:22

İslam Devrimi Lideri Hamas yetkililerini kabul etti

İslam Devrimi Lideri Hamas yetkililerini kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Hamas Hareketi'nin Liderlik Konseyi Başkanı ve diğer üyeleri ile bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hamas Hareketi'nin Liderlik Konseyi Başkanı ve diğer üyeleri ile bugün sabah bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri Hamas yetkililerini kabul etti

Görüşmenin detayları ile ilgili hiçbir detay paylaşılmadı.

News ID 1924167

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