İran-Pakistan deniz kuvvetleri işbirliği güçlenecek

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Şehram İrani, Pakistanlı mevkidaşının daveti üzerine Pakistan’ın Karaçi liman kentine gitti.

Burada basın mensuplarına konuşan Amiral İran, İran’ın ‘Aman-25’ Uluslararası Deniz Tatbikatı’na yer aldığını belirterek, ''İran'ın bu uluslararası tatbikatta en üst düzeyde yer alması, Pakistan ile yakın ilişkilerin önemini ortaya koyuyor.'' dedi.

Amiral İran, İran ve Pakistan arasındaki yakın ilişkilerin gelecekte daha fazla ortak tatbikat yapılması için zemin hazırlayacağını umduğunu belirtti.

Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'na ait bir savaş gemisi de dahil olmak üzere 60 ülkenin katılımıyla "Aman-25" adlı çok uluslu tatbikatın dokuzuncusu dün Karaçi Limanı'nda başladı.

Bu yılki tatbikat, "Birlikte Barış İçin" sloganıyla 11 Şubat'a kadar Karaçi'de devam edecek