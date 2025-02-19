İran, "Kaim 118" hava savunma füzesini tanıttı

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen ''Yüce Peygamber (sav) 19'' adlı tatbikatın kapsamında "Kaim 118" hava savunma füzesi tanıtıldı.

25 kilometre menzile sahip olan Kaim 118 füzesinin menzili 25 km'dir ve iki yöntemle yönlendirilir: radar, elektro-optik ve termal.

Füze, "Aras 3" aracına monte edilen beşli fırlatma rampalarından ateşleniyor. Ayrıca, füzenin ateşleme kontrol radarı aynı anda birden fazla fırlatma sistemine bağlanarak daha fazla hedefi vurma kapasitesine sahip.