  1. Dünya
  2. Ortadoğu
9 Şub 2025 09:58

Arap ülkelerinin Trump'ın planına karşı olağanüstü toplantısı

Arap ülkelerinin Trump'ın planına karşı olağanüstü toplantısı

Arap kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ne yönelik planına karşı koymak amacıyla Kahire’de olağanüstü bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Şihab Haber Ajansı’nın aktardığına göre, el-Arabi el-Cedid ile konuşan Arap kaynaklar, Arap liderlerinin olağanüstü toplantısının 27 Şubat’ta Kahire’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Habere göre, söz konusu toplantı, Trump’ın tehlikeli planı olan Gazze Şeridi’nin işgali ve Filistinlilerin bu bölgeden zorla çıkarılması konusunu ele almak amacıyla düzenlenecek.

Ayrıca toplantıda, Arap ülkelerinin, ABD ve İsrail’in baskılarına karşı Mısır ve Ürdün’e destek vermek için ortak bir tutum benimsemesi yönünde karar alınması bekleniyor.

Donald Trump, sunduğu bu planla Filistinlilerin zorla Mısır ve Ürdün’e göç ettirilmesini talep etmişti.

News ID 1924187

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler