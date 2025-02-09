Arap ülkelerinin Trump'ın planına karşı olağanüstü toplantısı

Şihab Haber Ajansı’nın aktardığına göre, el-Arabi el-Cedid ile konuşan Arap kaynaklar, Arap liderlerinin olağanüstü toplantısının 27 Şubat’ta Kahire’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Habere göre, söz konusu toplantı, Trump’ın tehlikeli planı olan Gazze Şeridi’nin işgali ve Filistinlilerin bu bölgeden zorla çıkarılması konusunu ele almak amacıyla düzenlenecek.

Ayrıca toplantıda, Arap ülkelerinin, ABD ve İsrail’in baskılarına karşı Mısır ve Ürdün’e destek vermek için ortak bir tutum benimsemesi yönünde karar alınması bekleniyor.

Donald Trump, sunduğu bu planla Filistinlilerin zorla Mısır ve Ürdün’e göç ettirilmesini talep etmişti.