Kuzey Kore’den Trump'ın “Gazze” planına tepki

Kuzey Kore devlet medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi ele geçirme ve Filistinlileri başka bir yere yerleştirme önerisine tepki göstererek bunu “palavra” olarak niteledi ve Washington'u soygunculukla suçladı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayınlanan bir yorumda, doğrudan Trump'ın adı verilmeden, Filistinlilerin güvenlik ve barışa yönelik zayıf umutlarının bu teklifle yıkıldığı belirtildi.

KCNA, “Dünya şimdi ABD'nin bomba gibi açıklamasıyla bir lapa tenceresi gibi kaynıyor” dedi.

Yorum, ABD'nin Gazze sakinlerini bölgeden çıkarmak isteyen Trump’ın, savaştan harap olmuş bölgeyi “Ortadoğu'nun Rivierası” olarak tanımladığı bir yere dönüştürme niyetinde olduğuna dair açıklamasını hedef aldı.

KCNA'nın yorumunda ayrıca Trump yönetimi Panama Kanalı ve Grönland'ı ele geçirme çağrıları ve Meksika Körfezi’nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirme kararı nedeniyle eleştirildi.

“ABD anakronik hayallerinden uyanmalı ve diğer ülkelerin ve ulusların haysiyetine ve egemenliğine göz koyma eylemine bir an önce son vermelidir” diyen KCNA raporu, ABD'yi “vahşi bir soyguncu” olarak nitelendirdi.