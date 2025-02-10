11 Şubat Yürüyüşü'ne katılanlar için hattatlık yapılıyor

Hat sanatçıları 11 Şubat Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlar için ücretsiz olarak hattalık yapıyor.
Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.
Hat sanatçıları 11 Şubat Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlar için ücretsiz olarak hattalık yapıyor.
Hat sanatçıları 11 Şubat Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlar için ücretsiz olarak hattalık yapıyor.
Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.
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