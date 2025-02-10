Küba, ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımlarını kınadı

Rodriguez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’nin tek taraflı yaptırımlarını kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür uygulamalar keyfidir, uluslararası hukuka aykırıdır ve bölgedeki istikrarsızlığı artırmaktadır."

Küba Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu ve bu tür baskıcı politikaları reddettiklerini vurguladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 6 Şubat’ta İran’ın petrol sektörüne yönelik yeni yaptırımlar getirdiğini duyurmuştu.