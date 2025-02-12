Hamas, Trump'ın Filistin halkını tehcir planına karşı küresel eylem çağrısında bulundu

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızı, Arap ve İslam dünyasını ve dünyanın özgür halklarını, Filistinli halkımızı topraklarından çıkarma planlarını reddetmek için dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde ve meydanlarda dayanışma yürüyüşleri ve etkinlikleri düzenlemeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, cuma, cumartesi ve pazar günlerinin (14, 15, 16 Şubat), “İsrail’in ve destekçilerinin talebi doğrultusunda uygulanmak istenen zorla yerinden etme planına” karşı küresel bir eyleme dönüşmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere uluslararası dayanışma tutumlarının takdir edildiği açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının ve Filistin topraklarının savunulması çağrısı yapıldı.