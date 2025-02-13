Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi,, son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında bir konuşma yaptı.

Trump'ın Gazze planına değinen Yemenli yetkili, "Trump'ın Filistin halkını topraklarından ve vatanlarından sürme planı, birçok hakkın kaynağı olan bir hakkın gaspıdır. Trump bir suçludur ve anlamsız ve gülünç açıklamalar yapma alışkanlığına sahiptir" dedi

Ensarullah Lideri sözlerinin devamında "Suçlu Trump'ın Filistin halkını yerinden etme önerisinin tekrarlanması, onun hakikati ve adaleti inkar eden suç planında ısrar ettiğinin bir yansımasıdır. Trump'ın Gazze Şeridi'ne ilişkin planı, uydurma sıfatlarla kendini medeni olarak tanıtan bir ülkenin başkanının şaka ve safça söylemlerine benziyor"ifadesini kullandı.

"Saldırgan ve adaletsiz Siyonist plana inanan ve onu gerçekleştirmeye çalışan Amerikan başkanının ihtiraslarının sınırı yok" diyen Ensarullah lideri"İlk başkanlık döneminde 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan Trump, ikinci başkanlık döneminde 'Yüzyılın Suçu' aşamasına geçti. Trump'ın Gazze planı uygulanırsa askeri müdahalede bulunacağız" açıklamasını yaptı.