Şam Havalimanı'na Türkiye'den 25 kişilik ekip

Haber Global'ın aktardığına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 yıl süren Suriye iç savaşında hasar alarak kullanılamayacak duruma gelen Şam Havalimanı'nın yeniden ayağa kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden 25 kişilik teknik ekip kurduklarını bildirdi.

Uraloğlu, 7 Şubat 2025'te Suriye'ye hareket eden konvoyun, aynı gün Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan güvenli şekilde ülkeye giriş yaptığını ifade ederek, "Şam Havalimanı'nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 TIR ile sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak" ifadelerini kullandı.