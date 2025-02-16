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16 Şub 2025 18:54

Seçim anketinden çarpıcı sonuç: Sadece 4 parti barajı geçiyor

Seçim anketinden çarpıcı sonuç: Sadece 4 parti barajı geçiyor

ORC Araştırma yaptığı son seçim anketini paylaştı. 11-14 Şubat tarihleri arasında 3130 katılımcıyla gerçekleştirilen seçim anketinde, sadece 4 parti barajı geçerken, AK Parti ile CHP arasında fark kapanıyor.

Türkiye’de ‘erken seçim’ tartışmaları devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de adayını belirlemek amacıyla ‘ön seçim’ sürecini başlattı.

Bunlarla beraber, ORC Araştırma yaptığı son seçim anketini paylaştı. 11-14 Şubat tarihleri arasında 3130 katılımcıyla gerçekleştirilen seçim anketinde, sadece 4 parti barajı geçerken, AKP ile CHP arasında fark kapanıyor.

Anketin sonuçları şu şekilde: 

CHP: yüzde 29.5

AKP: yüzde 29.1

MHP: yüzde yüzde 8.6

DEM Parti: yüzde 7.5

Zafer Partisi: yüzde 5.1

Yeniden Refah Partisi: yüzde 5

İYİ Parti: yüzde 4.7

Gelecek Partisi: yüzde 2

Büyük Birlik Partisi: yüzde 1.8

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1.6

Yerli ve Milli Parti: yüzde 1.5

Deva Partisi: yüzde 1.2

Anahtar Parti: yüzde 1.1

Diğer: yüzde 1.3

News ID 1924448

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