Seçim anketinden çarpıcı sonuç: Sadece 4 parti barajı geçiyor

ORC Araştırma yaptığı son seçim anketini paylaştı. 11-14 Şubat tarihleri arasında 3130 katılımcıyla gerçekleştirilen seçim anketinde, sadece 4 parti barajı geçerken, AK Parti ile CHP arasında fark kapanıyor.