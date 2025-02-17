Devrim Lideri: Düşmanın yazılım tehditleri etkili olmadı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tebriz halkının 18 Şubat 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 47. yıldönümü nedeniyle bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde Tebriz halkıyla bir araya geldi.

18 Şubat Tebriz Ayaklanması, 1978 yılında, Kum halkının 9 Ocak Ayaklanması’nda hayatını kaybedenlerin kırkıncı günü anma törenlerinde gerçekleşti. Bu ayaklanma, İmam Humeyni’ye hakaret içeren bir makalenin İttilaat gazetesinde yayımlanmasına karşı başlayan protestoların bir devamıydı.

Devrim lideri, 11 Şubat'taki büyük halk yürüyüşünün,düşmanın yazılım tehditlerinin etkili olmadığını gösterdiğini vurguladı. Devrim Lideri "Yazılı olmayan tehditler, halkın düşüncelerini manipüle etmek, bölücülük yaratmak ve devrimin temellerine şüpheuyandırmak amacıyla yapılıyor. Ancak, Allah'ın izniyle bugüne kadar başarılı olamadılar ve halkımızın kararlılığını sarsamadılar" dedi. Halkın ve gençlerin İran İslam Devrim Zaferi'ni büyük bir coşkuyla kutlamalarına değinen Ayetullah Hamenei, "Böyle bir şey dünyada başkabir yerde var mı? Devrimin zaferinden kırk yıl sonra, tüm halkın bu şekilde sahneye çıkması, mevcut tüm zorluklara rağmen büyük bir anlam taşıyor" şeklinde konuştu.