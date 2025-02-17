Ayetullah Hamanei, Tebriz halkı ile görüşecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tebriz halkının 18 Şubat 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 47. yıldönümü nedeniyle bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde Tebriz halkıyla bir araya gelecek.

18 Şubat Tebriz Ayaklanması, 1978 yılında, Kum halkının 9 Ocak Ayaklanması’nda hayatını kaybedenlerin kırkıncı günü anma törenlerinde gerçekleşti. Bu ayaklanma, İmam Humeyni’ye hakaret içeren bir makalenin İttilaat gazetesinde yayımlanmasına karşı başlayan protestoların bir devamıydı.