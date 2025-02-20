Hakan Fidan'dan Rus mevkidaşı ile kritik görüşme

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye dönük süreç ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut diplomatik ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Lavrov’un, 24-25 Şubat tarihlerinde Ankara’yı ziyaret etmesi ve ardından Suriye’ye geçmesi bekleniyor.

Lavrov, hafta başında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta Suriye hükümetiyle üst düzey görüşmeler yapılacağını belirtmişti. Bu açıklama, Lavrov’un Türkiye ziyaretinin ardından Suriye’ye de gidebileceğine işaret ediyor.