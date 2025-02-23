Lavrov ve Fidan yarın Ankara'da buluşacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya gelecek.

Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili işbirliği konuları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Görüşmede, Ukrayna'daki savaşın diplomatik çabalar vasıtasıyla adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine dair fikir teatisinde bulunulacak, ABD ile Rusya arasında gerçekleştirilen son temaslar ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkılar değerlendirilecek ve Mart 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin, ilerleyen günlerde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altı çizilecek.

Suriye ve Ortadoğu dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin de kapsamlı şekilde ele alınması beklenen görüşmede, bu çerçevede, Fidan'ın, Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulamasının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının şart olduğunun altını çizmesi öngörülüyor.